Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roman Abramovich confirma que Chelsea está à venda: 'Melhor interesse do clube'

Russo de 55 anos toma decisão depois de pressão externa por conta da invasão de seu país à Ucrânia, mas afirma que ajudará nação vizinha com criação de um fundo de caridade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 15:43

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:43

Depois de muitas especulações sobre uma possível venda do Chelsea, o russo Roman Abramovich confirmou nesta quarta-feira que realmente irá negociar o clube inglês. Em nota, o dono dos Blues disse estar pensando no melhor para a equipe de Londres, mas afirmou que foi uma decisão difícil.A decisão de Abramovich se dá em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, onde o seu país invadiu a nação vizinha depois que o presidente Vladimir Putin autorizou o ataque de seus militares. Nos últimos dias, Roman já havia se licenciado do cargo no Chelsea por conta de pressão externa.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Roman Abramovich revelou também que está criando um fundo de caridade e que ajudará a Ucrânia, bem como para o país e também para a população local. No momento, o bilionário suíço Hansjorg Wyss é um dos cotados para comprar o Chelsea.
O russo Roman Abramovich, de 55 anos, comprou o Chelsea em 2003. De lá para cá, os Blues viraram uma potência no Velho Continente, conquistando 20 títulos. Entre eles, destacam-se duas Champions League, cinco Campeonatos Ingleses e um Mundial de Clubes.
+ Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA
"Gostaria de abordar a especulação na mídia nos últimos dias em relação à minha propriedade do Chelsea FC. Como já disse antes, sempre tomei decisões tendo em mente o melhor interesse do Clube. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o Clube, pois acredito que seja do interesse do Clube, dos adeptos, dos colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do Clube.
A venda do Clube não será acelerada, mas seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado. Isso nunca foi sobre negócios ou dinheiro para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube. Além disso, instruí minha equipe a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isso inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo.
Por favor, saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e me dói me separar do Clube dessa maneira. No entanto, acredito que isso seja do melhor interesse do clube.
Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Foi um privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea FC e estou orgulhoso de todas as nossas conquistas conjuntas. O Chelsea Football Club e seus torcedores estarão sempre em meu coração.
Obrigado,
Roman."
Crédito: RomanAbramovichestavanocomandodoChelseadesde2003(Foto:IANKINGTON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados