Roman Abramovich confirma que Chelsea está à venda: 'Melhor interesse do clube'

Depois de muitas especulações sobre uma possível venda do Chelsea, o russo Roman Abramovich confirmou nesta quarta-feira que realmente irá negociar o clube inglês. Em nota, o dono dos Blues disse estar pensando no melhor para a equipe de Londres, mas afirmou que foi uma decisão difícil.A decisão de Abramovich se dá em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, onde o seu país invadiu a nação vizinha depois que o presidente Vladimir Putin autorizou o ataque de seus militares. Nos últimos dias, Roman já havia se licenciado do cargo no Chelsea por conta de pressão externa.

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Roman Abramovich revelou também que está criando um fundo de caridade e que ajudará a Ucrânia, bem como para o país e também para a população local. No momento, o bilionário suíço Hansjorg Wyss é um dos cotados para comprar o Chelsea.

O russo Roman Abramovich, de 55 anos, comprou o Chelsea em 2003. De lá para cá, os Blues viraram uma potência no Velho Continente, conquistando 20 títulos. Entre eles, destacam-se duas Champions League, cinco Campeonatos Ingleses e um Mundial de Clubes.

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VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Gostaria de abordar a especulação na mídia nos últimos dias em relação à minha propriedade do Chelsea FC. Como já disse antes, sempre tomei decisões tendo em mente o melhor interesse do Clube. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o Clube, pois acredito que seja do interesse do Clube, dos adeptos, dos colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do Clube.

A venda do Clube não será acelerada, mas seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado. Isso nunca foi sobre negócios ou dinheiro para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube. Além disso, instruí minha equipe a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isso inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo.

Por favor, saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e me dói me separar do Clube dessa maneira. No entanto, acredito que isso seja do melhor interesse do clube.

Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Foi um privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea FC e estou orgulhoso de todas as nossas conquistas conjuntas. O Chelsea Football Club e seus torcedores estarão sempre em meu coração.

Obrigado,

Roman."