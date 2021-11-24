Roma x Zorya: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

Buscando mais tranquilidade, a Roma recebe o Zorya nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Conference League. A equipe de José Mourinho pode garantir a classificação em caso de vitória, mas sonha com a liderança do Grupo C para avançar diretamente às oitavas de final.JOGO DECISIVO- Serei muito objetivo: se vencermos, estamos dentro, mas se perdermos, estamos fora. Um empate deixa a classificação em aberto. É uma final para nós e para eles. Vai ser difícil conciliar o Campeonato Italiano com a Conferente League, mas é um problema que queremos ter - afirmou José Mourinho, técnico da Roma.
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MOMENTO CONTURBADOApesar das duas vitórias nas primeiras rodadas, a Roma tropeçou contra o Bodo/Glimt nos dois últimos confrontos e complicou a classificação de fase. No Calcio, o clube italiano também tem duas derrotas nas três últimas partidas e deve abrir o olho para não vacilar.
FICHA TÉCNICA:Roma x Zorya
Data e horário: 25/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Smalling, Kumbulla e Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout e El Shaarawy; Zaniolo; Abraham e Shomurodov
Desfalques: Leonardo Spinazzola e Matías Viña (machucados)
ZORYA (Técnico: Viktor Skrypnyk)Matsapura; Favorov, Cvek, Imerekov e Juninho; Khomchenovskyi; Sayyadmanesh, Buletsa, Gromov e Kabaev; Gladkyi
Desfalques: Nenhum