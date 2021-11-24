Roma x Zorya: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

Buscando mais tranquilidade, a Roma recebe o Zorya nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Conference League. A equipe de José Mourinho pode garantir a classificação em caso de vitória, mas sonha com a liderança do Grupo C para avançar diretamente às oitavas de final.JOGO DECISIVO- Serei muito objetivo: se vencermos, estamos dentro, mas se perdermos, estamos fora. Um empate deixa a classificação em aberto. É uma final para nós e para eles. Vai ser difícil conciliar o Campeonato Italiano com a Conferente League, mas é um problema que queremos ter - afirmou José Mourinho, técnico da Roma.