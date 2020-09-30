AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rollo convida pré-candidatos à presidência do Santos para reunião, visando abrir as contas do clube
futebol

Rollo convida pré-candidatos à presidência do Santos para reunião, visando abrir as contas do clube

Presidente em exercíco dedicou boa parte do seu primeiro dia na função para avaliar problemas financeiros e administrativos do clube...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 11:40
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convocou para esta quarta-feira (30), às 20h, uma reunião com os pré-candidatos ao cargo máximo do clube, a fim de abrir as contas levantadas durante esta terça-feira (29). Os membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, bem com todas as suas comissões, também foram convidados.
O encontro acontecerá após a primeira reunião do novo Comitê Gestor, prevista para às 18h. Em seu primeiro dia no exercício do mandato no Peixe, Rollo dedicou boa parte do tempo para averiguar a parte administrativa do clube, com a análise de documentos, principalmente relativos a dívidas financeiras, e também à montagem de um organograma para o Alvinegro.
Já na parte da manhã, aliados políticos de Orlando Rollo estiveram presentes na Vila Belmiro para organização das “papeladas”, enquanto o presidente esteve no CT Rei Pelé conversando com o elenco e comissão técnica profissional antes da viagem do grupo ao Paraguai, para enfrentar o Olimpia (PAR), pela quinta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (01), às 19h, confronto que pode definir a classificação santista às oitavas de final da competição.
Por volta das 14h, Rollo chegou ao estádio Urbano Caldeira, onde teve o primeiro contato com as documentações do Santos. Às 16h, o “novo” presidente concedeu uma entrevista coletiva virtual, que durou aproximadamente uma hora, permanecendo na sede santista até cerca das 20h. Na maior parte do tempo ele ficou debruçado nas questões administrativas, relacionada às contas, mas também tirou um tempo para conversar com funcionários do clube.
Membros do Comitê Gestor já estiveram presentes na Vila Belmiro nesta terça-feira (29), no primeiro dia do que é chamado internamente de “gestão de transição”. Além deles e de aliados políticos de Rollo, que auxiliarão nesse processo, o novo superintendente de esportes, Felipe Ximenes, também compareceu ao local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados