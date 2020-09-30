Rollo convida pré-candidatos à presidência do Santos para reunião, visando abrir as contas do clube

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convocou para esta quarta-feira (30), às 20h, uma reunião com os pré-candidatos ao cargo máximo do clube, a fim de abrir as contas levantadas durante esta terça-feira (29). Os membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, bem com todas as suas comissões, também foram convidados.

O encontro acontecerá após a primeira reunião do novo Comitê Gestor, prevista para às 18h. Em seu primeiro dia no exercício do mandato no Peixe, Rollo dedicou boa parte do tempo para averiguar a parte administrativa do clube, com a análise de documentos, principalmente relativos a dívidas financeiras, e também à montagem de um organograma para o Alvinegro.

Já na parte da manhã, aliados políticos de Orlando Rollo estiveram presentes na Vila Belmiro para organização das “papeladas”, enquanto o presidente esteve no CT Rei Pelé conversando com o elenco e comissão técnica profissional antes da viagem do grupo ao Paraguai, para enfrentar o Olimpia (PAR), pela quinta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (01), às 19h, confronto que pode definir a classificação santista às oitavas de final da competição.

Por volta das 14h, Rollo chegou ao estádio Urbano Caldeira, onde teve o primeiro contato com as documentações do Santos. Às 16h, o “novo” presidente concedeu uma entrevista coletiva virtual, que durou aproximadamente uma hora, permanecendo na sede santista até cerca das 20h. Na maior parte do tempo ele ficou debruçado nas questões administrativas, relacionada às contas, mas também tirou um tempo para conversar com funcionários do clube.