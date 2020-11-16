Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rollo afirma que Peres 'estuprou' o Santos financeiramente: 'Catostrófico'

Presidente em exercício fez analogia histórica com José Carlos Peres e o chamou de Nero, quem tocou harpa enquanto a cidade de Roma ardia em chamas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 07:00

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente Orlando Rollo afirmou na noite do último domingo que José Carlos Peres, em processo de impeachment no Santos, estuprou financeiramente e administrativamente o clube.
Além disso, fez uma analogia histórica e o chamou de "Nero", conhecido por ter tocado harpa enquanto Roma, na Itália, ardia em chamas.
- Peres fala nada com nada. O que ele fez com o Santos não se faz. Estuprou o Santos administrativamente e financeiramente. Nunca teve um trimestre sequer aprovado pelo Conselho Deliberativo. E o Profut prevê afastamento temporário de acordo com gestão temerária. E conselho agiu, eu alerto desde 2018 as práticas da má gestão. Denunciava no Conselho e na imprensa. Peres foi alvo de dois pedidos de impeachment em 2018 - disse em entrevista ao Mesa Redonda.
- Eu avisei há muito tempo. E agora a bolha estourou. Situação catastrófica. Santos na beira do abismo financeiro. Assumimos e vimos que, em curto prazo, a dívida era de R$ 54 milhões até fim do ano e com R$ 5 milhões de recebíveis substanciais. Inadiministrável. Mas temos sido criativos. Patrocínio, dinheiro na FPF e CBF - explica.- Pessoa centralizadora, um déspota, um ditador. Tudo sem obedecer o Estatuto Social. Santos não é presidencialista, tem Comitê de Gestão. Os nove membros - presidente, vice e mais sete -, têm mesma autonomia. E Peres nunca seguia decisões colegiadas, tudo da cabeça dele. Mas Peres sabe nada de futebol, administração e finanças. É que nem perguntar para mim de física quântica. Ele me chama de Rainha da Inglaterra pelo simples fato de eu tomar decisões colegiadas como determina o estatuto. Todas as decisões emanadas por mim estão sob consulta do Comitê de Gestão e eu também consulto, em algumas decisões, o Comitê de Transição. Órgão que nós criamos para ter representantes dos pré-candidatos e saberem tudo sobre o clube, de forma transparente. Ele me chama de Rainha da Inglaterra porque eu consulto a todos, diferente dele, um verdadeiro déspota. Fazendo analogia histórica, ele é o imperador Nero, que colocou fogo em Roma e Nero tocava harpa - completa.
A reportagem procurou José Carlos Peres, que rebateu:
- Ele mente tanto, que olha para baixo enquanto fala. Um desqualificado destes, será que vale a pena? Está em campanha para eu eu tenha o impeachment e ele possa terminar o desserviço que está prestando ao Santos FC - escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados