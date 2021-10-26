Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério, do Sassuolo, comenta confronto contra a Juventus: 'Será uma partida muito difícil'
futebol

Rogério, do Sassuolo, comenta confronto contra a Juventus: 'Será uma partida muito difícil'

Após as saídas do técnico Roberto De Zerbi e do meia Locatelli, Sassuolo tem encontrado dificuldades, mas tem dado trabalho aos grandes times no Campeonato Italiano...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 11:00
Crédito: Rogério não espera encontrar uma Juventus fragilizada na quarta-feira (Divulgação
Rogério, lateral-esquerdo do Sassuolo, se prepara para encarar a Juventus, pelo Campeonato Italiano, nesta quarta-feira. Em entrevista ao LANCE!, o camisa seis afirmou que espera um confronto muito complicado, embora a Velha Senhora não conte mais com Cristiano Ronaldo.- O Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo e é claro que era complicado enfretá-lo. A saída dele ajuda, mas ainda assim será uma partida difícil, pois a Juventus possui jogadores muito qualificados. Estamos estudando e trabalhando para sair com os três pontos desse confronto.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na atual temporada, a equipe neroverdi tem dado trabalho para os clubes que ocupam o pelotão de frente do Calcio. No entanto, os resultados contra Inter de Milão, Atalanta e Roma foram negativos pela diferença mínima de um gol no placar.
- A equipe atuou bem nesses jogos contra os grandes do campeonato, mas faltou um pouco de calma da nossa parte e também de sorte em alguns momentos. Precisamos trabalhar e sabemos da nossa capacidade para buscar um resultado positivo.
Em relação ao modelo de jogo, Rogério afirmou que não há uma solução para contar a Juventus e explorar os momentos ofensivos, mas que tudi irá depender de como a partida irá decorrer contra a Velha Senhora, que possui uma das melhores sequências de jogos nas últimas rodadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados