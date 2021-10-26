Rogério, do Sassuolo, comenta confronto contra a Juventus: 'Será uma partida muito difícil'

Crédito: Rogério não espera encontrar uma Juventus fragilizada na quarta-feira (Divulgação

Rogério, lateral-esquerdo do Sassuolo, se prepara para encarar a Juventus, pelo Campeonato Italiano, nesta quarta-feira. Em entrevista ao LANCE!, o camisa seis afirmou que espera um confronto muito complicado, embora a Velha Senhora não conte mais com Cristiano Ronaldo.- O Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo e é claro que era complicado enfretá-lo. A saída dele ajuda, mas ainda assim será uma partida difícil, pois a Juventus possui jogadores muito qualificados. Estamos estudando e trabalhando para sair com os três pontos desse confronto.

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Na atual temporada, a equipe neroverdi tem dado trabalho para os clubes que ocupam o pelotão de frente do Calcio. No entanto, os resultados contra Inter de Milão, Atalanta e Roma foram negativos pela diferença mínima de um gol no placar.

- A equipe atuou bem nesses jogos contra os grandes do campeonato, mas faltou um pouco de calma da nossa parte e também de sorte em alguns momentos. Precisamos trabalhar e sabemos da nossa capacidade para buscar um resultado positivo.