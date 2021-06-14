Rogério Ceni não voltará ao comando do Flamengo contra o Coritiba

O Flamengo voltou a trabalhar no Ninho do Urubu nesta segunda, após a vitória sobre o América-MG pelo Campeonato Brasileiro, dando início à preparação para o duelo decisivo com o Coritiba, na quarta, pela Copa do Brasil. O time será novamente comandado por Maurício Souza, uma vez que Rogério Ceni, após testar positivo nesta tarde, segue afastado com Covid-19.+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!Mauricinho, treinador do Sub-20 do Flamengo, já esteve na área técnica nos dois últimos jogos: 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, e 2 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro joga por um empate diante do Coxa nesta quarta, no Maracanã.O retorno de Ceni aos jogos do Flamengo, contudo, está mais próximo. Na quinta-feira, o técnico completará 10 dias de isolamento e poderá retornar às atividades no Ninho do Urubu e aos jogos, conforme indica o protocolo médico.