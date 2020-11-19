Rogério Ceni lamenta eliminação do Flamengo e mira Libertadores: 'Precisamos trabalhar o lado mental'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Apenas na terceira partida no comando do Flamengo, Rogério Ceni já sentiu o sabor amargo de uma eliminação. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro voltou a perder para o São Paulo, dessa vez por 3 a 0, e deu adeus à disputa da Copa do Brasil. Em coletiva após a derrota, o técnico analisou a derrota e lamentou a queda de rendimento após o primeiro gol sofrido.- Jogo muito parecido com o do Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo e teve oportunidades. Infelizmente o momento faz com que a bola passe próxima do gol e não entre. Na primeira oportunidade do São Paulo, saiu o gol. Aí entra o lado psicológico que acaba atrapalhando todo o esforço. Aí tem o desgaste, tudo que temos enfrentado.

Ainda sem vencer no comando do Flamengo, Rogério Ceni também comentou sobre as duas competições em que o clube está vivo e destacou a importância do apoio da torcida para o restante da temporada.- Estando no Flamengo, toda competição que você entre, todo mundo tem a expectativa que você vá vencer. Uma coisa eu posso dizer: os caras aqui têm muito comprometimento. Eles escreveram a história e não fica no passado. Eles seguem com vontade de vencer. Precisamos trabalhar o lado mental e fazer escolhas dentro do melhor que nós temos no elenco.

- O torcedor, por mais magoado que esteja, tem que comprar este time, pois deu muita alegria. Este time reergueu o Flamengo com tantos títulos. Mentalmente temos que ser fortes. É muito fácil quando tudo está bom. Quando tudo está difícil é que precisamos do torcedor. Eu sei o quanto eles estão tristes, mas é hora de abraçar este time. Assim como antes de 2019, como essa torcida já fez.

+ CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILConfira outros trechos da coletiva de Rogério Ceni:

VAZAMENTO DA ESCALAÇÃOEu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus. Isso não é o fator principal que fez nós chegarmos à derrota. Vazamento de escalação não influencia.

LISTA DE DESFALQUESNão adianta eu ficar reclamando. Temos que valorizar os que estão em campo dando o seu melhor. Vocês sabem das dificuldades que estamos enfrentando. Não vou reclamar sobre isso.

TREINO DE BOLA PARADAFaltas o Arão e o Vitinho vêm treinando. Dois dias dos cinco treinos que tivemos, eles treinaram. Não só o Vitinho, mas outros estavam preparados para cobrar o pênalti também. Acertamos 19 de 24 cobranças nos pênaltis no treinamento. Infelizmente, hoje não entrou.