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Rogério Ceni elogia exemplo dos 'mais velhos' no Flamengo e já mira o tetra do Carioca em 2022

Treinador conquistou o terceiro título no comando do Flamengo neste sábado...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 00:26
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Rogério Ceni disputou o seu primeiro Campeonato Carioca na carreira, como jogador e técnico, e já é campeão. O treinador esteve no comando do Flamengo neste sábado, na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, e celebrou o título, o dedicando aos flamenguistas. De quebra, colocou seu nome na história ao participar do Hexa-Tri, mais Ceni quer mais, e já mira o Tetra em 2022.
- Muito feliz, primeira vez que jogo um Carioca e contente em entregar o presente aos flamenguistas. E uma sexta oportunidade de chegar a um Tetra. Que sigamos nessa caminhada, busque um equilibrado e mais títulos nessa temporada - afirmou Ceni.
No comando do Flamengo há seis meses, esse foi o terceiro título de Rogério Ceni no clube. Já havia conquistado o Brasileirão e a Supercopa do Brasil neste ano. Para o treinador, o grande trunfo do grupo é a dedicação em "entregar tudo" mesmo após as conquistas, elogiando os atletas mais experientes do elenco.
- Que eles estejam dispostos a entregar o máximo (após cada conquista). O que estão dispostos a entregar por isso, para continuar vencendo. É um grupo muito bom no dia a dia, de amizade, grandes profissionais. Os mais velhos dão exemplo, e faz com que os mais jovens sigam. É ótimo isso aqui.

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