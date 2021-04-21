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futebol

Rogério Ceni elogia Arrascaeta e comenta situação do meia no Flamengo: 'Não me preocupa'

Camisa 14 foi um dos destaques do Rubro-Negro na estreia da Libertadores com vitória...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 00:07
Crédito: Juan Mabromata / POOL / AFP
Depois de Arrascaeta desfalcar o Flamengo contra Vasco e Portuguesa - o clube informou uma lesão do atleta, mas um imbróglio envolvendo sua valorização junto à direção também movimentou os bastidores -, o meia retornou ao time nesta terça, sendo o autor do gol da vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, na estreia da Copa Libertadores. Assim, após o jogo, Rogério Ceni elogiou a atuação do camisa 14 e tranquilizou a torcida sobre a sua situação.- A situação de Arrascaeta não me preocupa. Conheço o caráter do jogador. É ídolo e nenhum momento demonstrou, é minha impressão como treinador, algum problema. Ele teve uma lesão, foi desfalque e se recuperou bem. Vejo que é feliz aqui, é considerado pelo torcedor e pela diretoria - afirmou Ceni.

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