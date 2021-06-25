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Rogério Ceni e Pedro conversam, e Marcos Braz 'decreta paz' no futebol do Flamengo: 'Vida que segue'

Insatisfação do atacante, ao ser substituído, não pegou bem para o treinador, que criticou a reação na entrevista após o jogo contra o Fortaleza, no Maracanã, na última quarta-feira...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 15:51
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A insatisfação de Pedro, ao ser substituído, e a reação de Rogério Ceni após a partida contra o Fortaleza, na última quarta-feira, já foram superadas pelos protagonistas. Desde a vitória por 2 a 1 no Maracanã, o técnico e o atacante conversaram no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco, colocaram os seus pontos de vistas, e, agora, "vida que segue", conforme publicou o vice-presidente de futebol Marcos Braz em suas redes sociais, nesta sexta-feira.
- Vida que segue. Resolvido - escreveu, resumidamente, Marcos Braz.
No domingo, contra o Juventude, Pedro deve ser mais uma vez titular na ausência de Gabriel Barbosa, que segue à disposição da Seleção Brasileira na Copa América. O Rubro-Negro, com nove pontos, está na oitava colocação.Se internamente o assunto está resolvido, o Flamengo se movimenta nos bastidores para ter o atleta em condições de jogo após o mesmo ser convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio mesmo após o clube informar a CBF que não o liberaria. O departamento jurídico do Rubro-Negro entrou com pedido no STJD para que o atacante seja formalmente desconvocado.

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