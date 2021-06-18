Rogério Ceni detalha atividades no 'home office' e revela planos para volta de Thiago Maia ao Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após 10 dias em quarentena, Rogério Ceni voltou aos trabalhos de forma presencial na última quinta-feira. Recuperado da Covid-19, o treinador participou do programa "Semana Rubro-Negra", na FlaTV, e detalhou como foram as atividades no período afastado do Ninho do Urubu.

+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja lista- Foi uma semana produtiva no sentido de poder observar e analisar os adversários. Também construía as palestras para mandar tudo pronto, os gatilhos, onde a gente ia pressionar. Fazia em torno de 10 minutos, desde a bola parada, como a gente marcaria pressão, sairia. Sempre ligando para os jogadores para explicar individualmente e também uma palavra coletiva. Durante o jogo, aquela trocava com o Marcio (Torres) para as alterações.

- Serviu como aprendizado. Nunca tinha trabalhado dessa maneira, mandando tudo desenhado, todos os treinos e palestras, para o Mauricio (Souza). Gostaria de agradecer a boa vontade dele em poder ajudar. Eles também trabalharam bastante.

O treinador também comentou sobre o retorno de Thiago Maia aos gramados. Sem atuar desde novembro de 2020, o volante está na reta final da recuperação da cirurgia no joelho e já participa dos treinamentos com o elenco rubro-negro. Segundo o treinador, o atleta tem grandes chances de ser relacionado para o confronto com o Fortaleza, na próxima quarta-feira.

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- Thiago Maia hoje treinou comigo, um treinamento um pouco mais. Estamos programados para segunda-feira fazer uns 30 minutos de treino sem interrupção com o pessoal que não jogar no sábado. Acho que tem uma chance muito boa do Thiago, não estando 100% na sua forma, estar relacionado para o jogo de quarta-feira, principalmente porque vai ser a despedida do Gerson.