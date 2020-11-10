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futebol

Rogério Ceni desembarca no Rio e assina contrato nesta tarde

Novo técnico do Flamengo irá assinar vínculo até 2021, quando termina a gestão de Rodolfo Landim. Ceni é esperado à beira do gramado nesta quarta-feira contra o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 08:46

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 08:46

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
Rogério Ceni desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira para assinar contrato com o Flamengo até o fim de 2021. No Aeroporto Santos Dumont, o técnico foi recebido por alguns torcedores do clube carioca. O comandante é aguardado no Ninho do Urubu para assinar o contrato e comandar seu primeiro treino com o elenco rubro-negro, segundo o portal “Globo Esporte”.
Além de Ceni, o auxiliar-técnico Charles Hember e o preparador físico Danilo Augusto também farão parte da nova comissão técnica do Flamengo. O ex-treinador do Fortaleza é esperado na beira de campo na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil para orientar os seus novos atletas.
Após a confirmação da demissão de Domènec Torrent na última segunda-feira, a diretoria agiu rapidamente para contratar um novo nome para o restante da temporada. Apesar do pouco tempo na função, Ceni acumula quatro títulos no currículo com o Fortaleza: dois campeonatos estaduais, uma Copa do Nordeste e a Série B.

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