Rogério Ceni conhece elenco e comanda primeira atividade no Flamengo

Chegou e já iniciou o trabalho. Rogério Ceni se apresentou ao Flamengo nesta terça, no Ninho do Urubu, e, após um primeiro contato com o grupo principal, comandou sua primeira atividade no CT - o qual servirá de moradia para o treinador neste primeiro momento. O clube divulgou imagens da conversa do técnico com os atletas, em clima descontraído, na beira do gramado.