Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rogério Ceni conhece elenco e comanda primeira atividade no Flamengo

Novo treinador do Flamengo apresentado no Ninho do Urubu nesta terça-feira e já comandou o primeiro treino com o elenco rubro-negro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:27

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:27

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Chegou e já iniciou o trabalho. Rogério Ceni se apresentou ao Flamengo nesta terça, no Ninho do Urubu, e, após um primeiro contato com o grupo principal, comandou sua primeira atividade no CT - o qual servirá de moradia para o treinador neste primeiro momento. O clube divulgou imagens da conversa do técnico com os atletas, em clima descontraído, na beira do gramado.
Além de Ceni, o auxiliar técnico Charles Hempert e o preparador físico Danilo Augusto - que chegam ao Rubro-Negro junto com o treinador - também já trabalharam junto com os atletas, nesta terça-feira, no Centro de Treinamento.
Já regularizado, o técnico fará sua estreia diante do São Paulo, nesta quarta-feira no Maracanã, em partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados