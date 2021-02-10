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Rogério Ceni completa três meses no Flamengo; veja números e fatores positivos e negativos no trabalho

Técnico está com 56,1% de aproveitamento sob o comando do Rubro-Negro...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 15:48
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
São 92 dias intensos de Rogério Ceni sob o comando do Flamengo, percorrendo uma trajetória de altos e baixos. Nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, o treinador completa exatos três meses no cargo, ainda vivo na disputa pelo título brasileiro, embora o aproveitamento deixe a desejar.Até aqui, são 19 jogos de Ceni pelo Fla, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, totalizando 56,1% de aproveitamento. Quanto a saldo de gols, a balança está assim: 33 marcados e 22 sofridos.
De positivo, o bom rendimento do Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão pesa ao seu favor - o recorte de cinco vitórias nas sete partidas mais recentes refletem isso. A equipe tem sido impetuosa e criativa - embora siga desperdiçando diversas chances claras, inclusive é a que mais perde no Brasileiro. São 82, segundo o site "Sofascore", por exemplo.
O improviso de Willian Arão na zaga também tem se mostrado uma estratégia efetiva na prática, sobretudo pelas atuações intensas e participativas de Gerson e Diego Ribas no meio, em um, por vezes, envolvente 4-2-2-2.
Contudo, as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil ainda pesam contra a avaliação de seu trabalho no Flamengo. Rogério Ceni ficou apenas com o Brasileiro para disputar em 2021 e, a cada tropeço, a pressão da torcida aumenta e vem atrelada às quedas nas competições de mata-mata.
Outro fator negativo e significativo, por ora, são as suas alterações ao longo dos jogos. Suas cartadas, no geral, não se mostram efetivas para a segunda etapa, além da sempre contestada não utilização de Pedro e Gabigol juntos.
O rubro-negro ainda não engoliu a justificativa da "recomposição".
O 20º JOGO SERÁ MAIS UMA FINAL
O 20º jogo de Ceni pelo Flamengo está batendo na porta - a ser disputado contra o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. Será mais uma final, tendo em vista o afunilamento do Brasileirão. Antes, há a necessidade de secar o Internacional logo mais, mais precisamente às 21h30 desta noite, em jogo contra o Sport, no Beira-Rio, principalmente para seguir dependendo de si.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o time de Rogério Ceni, na segunda colocação, está com 65 pontos, um atrás do Internacional e cinco à frente do Atlético-MG, o terceiro colocado e que também joga hoje. Em tempo: Fla e Inter ainda se enfrentarão.

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