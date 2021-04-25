Roger poupa titulares e reservas ganham chance no Fluminense; veja as possibilidades da semi do Carioca

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de um empate com o River Plate (ARG) na estreia da Libertadores, o Fluminense segue a maratona de partidas. Neste domingo, o Tricolor encara o Madureira, às 11h05, no Maracanã e, como fará uma viagem desgastante para a Colômbia nesta segunda-feira, o técnico Roger Machado aproveitará a oportunidade para dar minutos a alguns de seus reservas. O jogo, pela última rodada da Taça Guanabara, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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Um dos jogadores que pode atuar é Raúl Bobadilla, que deu a entender em uma rede social que de fato fará sua estreia com a camisa do Flu. Ele já treina com o restante do grupo desde o dia 16, mas não foi regularizado a tempo da primeira rodada da Libertadores. O jogador chega para atuar mais como uma referência de área. Outro atacante que tem grandes chances de ser titular é Abel Hernández. O uruguaio entrou aos 28 minutos do segundo tempo contra o River Plate e fez sua estreia, mostrando um pouco de sua qualidade.

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No meio a briga é grande. Além de Paulo Henrique Ganso, fora da Libertadores por opção técnica, Roger tem como alternativas o jovem Miguel, ainda em busca de mais oportunidades, e Cazares, que mudou o jogo com o River e deu a assistência para Fred marcar. Mais atrás, Hudson e Wellington são outros atletas que vem ficando no banco e podem ser acionados.Já na parte defensiva, o outro reforço que deve ganhar seus primeiros minutos é Manoel. Ele esteve no banco nas últimas duas partidas do Flu, mas não entrou. Além dele, Matheus Ferraz já tem condições de jogo e pode voltar a ganhar minutos depois de se recuperar de lesão no joelho direito. David Braz ainda está fora pois faz transição após se recuperar da Covid-19. Na lateral, Samuel Xavier foi relacionado para quatro partidas, mas entrou só na metade do segundo tempo do clássico com o Botafogo. Ele deve atuar.

COMO ESTÁ O CENÁRIO DA SEMIFINAL

Com a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, o Fluminense não pode mais conquistar o título da Taça Guanabara. No entanto, o Tricolor entra em campo neste domingo buscando ainda um objetivo: melhorar a colocação entre os quatro primeiros para definir o adversário da semifinal. Atualmente em quarto, o Flu precisa vencer para ultrapassar Volta Redonda e Portuguesa e terminar em segundo lugar. Caso perca ou empate, o time de Roger Machado já fará um Fla-Flu na semi.