Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Roger poupa titulares e reservas ganham chance no Fluminense; veja as possibilidades da semi do Carioca
futebol

Roger poupa titulares e reservas ganham chance no Fluminense; veja as possibilidades da semi do Carioca

Flu não tem mais chances de conquistar o título da Taça Guanabara, mas tenta fugir de um Fla-Flu já na próxima fase do Estadual...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de um empate com o River Plate (ARG) na estreia da Libertadores, o Fluminense segue a maratona de partidas. Neste domingo, o Tricolor encara o Madureira, às 11h05, no Maracanã e, como fará uma viagem desgastante para a Colômbia nesta segunda-feira, o técnico Roger Machado aproveitará a oportunidade para dar minutos a alguns de seus reservas. O jogo, pela última rodada da Taça Guanabara, terá transmissão em tempo real do LANCE!.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
Um dos jogadores que pode atuar é Raúl Bobadilla, que deu a entender em uma rede social que de fato fará sua estreia com a camisa do Flu. Ele já treina com o restante do grupo desde o dia 16, mas não foi regularizado a tempo da primeira rodada da Libertadores. O jogador chega para atuar mais como uma referência de área. Outro atacante que tem grandes chances de ser titular é Abel Hernández. O uruguaio entrou aos 28 minutos do segundo tempo contra o River Plate e fez sua estreia, mostrando um pouco de sua qualidade.
Veja a tabela do Carioca
No meio a briga é grande. Além de Paulo Henrique Ganso, fora da Libertadores por opção técnica, Roger tem como alternativas o jovem Miguel, ainda em busca de mais oportunidades, e Cazares, que mudou o jogo com o River e deu a assistência para Fred marcar. Mais atrás, Hudson e Wellington são outros atletas que vem ficando no banco e podem ser acionados.Já na parte defensiva, o outro reforço que deve ganhar seus primeiros minutos é Manoel. Ele esteve no banco nas últimas duas partidas do Flu, mas não entrou. Além dele, Matheus Ferraz já tem condições de jogo e pode voltar a ganhar minutos depois de se recuperar de lesão no joelho direito. David Braz ainda está fora pois faz transição após se recuperar da Covid-19. Na lateral, Samuel Xavier foi relacionado para quatro partidas, mas entrou só na metade do segundo tempo do clássico com o Botafogo. Ele deve atuar.
COMO ESTÁ O CENÁRIO DA SEMIFINAL
Com a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, o Fluminense não pode mais conquistar o título da Taça Guanabara. No entanto, o Tricolor entra em campo neste domingo buscando ainda um objetivo: melhorar a colocação entre os quatro primeiros para definir o adversário da semifinal. Atualmente em quarto, o Flu precisa vencer para ultrapassar Volta Redonda e Portuguesa e terminar em segundo lugar. Caso perca ou empate, o time de Roger Machado já fará um Fla-Flu na semi.
Ou seja, o primeiro colocado encara o quarto, enquanto segundo e terceiro fazem o outro confronto. Serão jogos de ida e volta na semifinal, assim como na decisão. Se o Fluminense enfrentar a Portuguesa, terá a vantagem do empate. Caso o confronto seja o clássico com o Flamengo, quem fica com o benefício é o Rubro-Negro. Quem vencer fica com o título do Estadual de 2021. Vale lembrar que todos os cartões amarelos zeram para a próxima fase. O Flu tem pendurados Egídio, Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Wellington.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados