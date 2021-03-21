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  • Roger Machado valoriza atuação de Ganso e empenho do Fluminense: 'Em 70% do jogo tivemos nível altíssimo'
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Roger Machado valoriza atuação de Ganso e empenho do Fluminense: 'Em 70% do jogo tivemos nível altíssimo'

Treinador diz, após 1 a 0 sobre o Bangu neste sábado, que camisa 10 trouxe uma 'dinâmica interessante' atuando mais adiantado e se mostrou confiante na força do elenco...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 00:08

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 00:08
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
O técnico Roger Machado valorizou a maneira como a equipe do Fluminense se sobressaiu na vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, na noite deste sábado, em São Januário. Porém, em meio ao otimismo mostrado na entrevista coletiva, o comandante reconheceu que ainda está moldando a equipe alternativa conforme os jogadores que estão à sua disposição.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCA- Estou me adaptando às características do que tive nestes dois jogos. Mas vi boas dinâmicas de formação, profundidade, sobretudo no primeiro tempo e no segundo tempo. Adapto as características do elenco para tentar me sobrepor às qualidades dos adversários - declarou, ressaltando:
- Em 70% do jogo tivemos um nível altíssimo. Evidentemente, sabemos que não vamos dominar o adversário sempre. O Paulo (Henrique Ganso) chegando à frente como "falso 9" deu uma dinâmica interessante. O que eu pedi no intervalo era que, quando ele não tivesse participando estivesse dentro da área, e foi assim que ele conseguiu fazer o gol, o gol da vitória. O Campeonato Carioca é muito difícil - completou.
O treinador falou sobre a maneira incisiva com a qual cobrou seus jogadores no decorrer da partida com os banguenses.
- Primeiro, desculpem, com o estádio vazio, vou usar minha voz de liderança. A tendência é que, à medida que os ensinamentos sejam assimilados, a intervenção à beira do campo sejam menos necessárias. É que por vezes estamos atrasando a bola para o nosso goleiro. Um recurso que se tornou comum no futebol, mas devemos usá-lo quando for importante. Também perdemos a oportunidade de finalizar no rebote - disse.
O Fluminense, com seis pontos, volta a campo nesta terça-feira, para encarar o Boavista, às 18h, em Bacaxá.

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