Roger Machado não resiste a goleada e deixa o comando técnico do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

Apesar do "apoio virtual" recentemente demonstrado pelo presidente do Bahia (Guilherme Bellintani) nas redes sociais em meio a constantes manifestações de insatisfação por parte de torcedores, o duro revés sofrido diante do Flamengo por 5 a 3 em Pituaçu pelo Brasileirão foi o ato final do técnico Roger Machado à frente da equipe. A informação foi confirmada pela equipe através de comunicado oficial.

Ao todo, foram 73 partidas disputadas à frente do Esquadrão com aproveitamento de apenas 40% tendo 29 triunfos além de 22 empates e 22 derrotas com 92 gols marcados e 74 tentos sofridos.

Enquanto em 2019 Roger esteve muito mais tempo prestigiado do que criticado pelos resultados, a atual temporada já começou com críticas diante das apresentações pouco convincentes do time principal (a equipe de Aspirantes disputou boa parte do estadual) antes mesmo da paralisação forçada.