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futebol

Roger Machado não resiste a goleada e deixa o comando técnico do Bahia

Um dos mais longevos treinadores no país chegou a receber apoio via redes sociais do presidente após última partida do Esquadrão...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 23:28

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 23:28
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Apesar do "apoio virtual" recentemente demonstrado pelo presidente do Bahia (Guilherme Bellintani) nas redes sociais em meio a constantes manifestações de insatisfação por parte de torcedores, o duro revés sofrido diante do Flamengo por 5 a 3 em Pituaçu pelo Brasileirão foi o ato final do técnico Roger Machado à frente da equipe. A informação foi confirmada pela equipe através de comunicado oficial.
Ao todo, foram 73 partidas disputadas à frente do Esquadrão com aproveitamento de apenas 40% tendo 29 triunfos além de 22 empates e 22 derrotas com 92 gols marcados e 74 tentos sofridos.
Enquanto em 2019 Roger esteve muito mais tempo prestigiado do que criticado pelos resultados, a atual temporada já começou com críticas diante das apresentações pouco convincentes do time principal (a equipe de Aspirantes disputou boa parte do estadual) antes mesmo da paralisação forçada.
Logo depois da retomada, resultados como o revés na decisão da Copa do Nordeste com duas derrotas para o Ceará e a campanha até aqui irregular no Brasileirão construíram o ambiente onde a permanência do treinador se tornou inviável.

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