Róger Guedes tem casa assaltada enquanto viaja: 'Levaram até as minhas camisetas do Corinthians'

Atacante do Corinthians, Róger Guedes teve a sua residência, no bairro de Alphaville, que fica entre os municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, assaltada enquanto passa férias nos Estados Unidos. placeholdeO jogador comunicou o ocorrido nesta segunda-feira (3) através das suas redes sociais, e disse que os assaltantes roubaram até mesmo as camisas do Timão que o atleta guardava em casa. Além disso, Róger disse que os criminosos levaram outros pertences da família, como joias e bolsas.
- Essa madrugada um bando de fdp assaltaram a minha casa. A essa altura já sabem que me roubaram, porque levaram até as minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas - escreveu Guedes.
Róger Guedes deve retornar ao Brasil nesta semana, já que o Timão volta a trabalhar, iniciando a sua pré-temporada, na próxima segunda-feira (10).