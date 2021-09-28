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futebol

Róger Guedes tem 60% de aproveitamento nas finalizações ao gol pelo Corinthians

Atacante revelou que tem preferência por atuar flutuando entre as duas beiradas do campo: 'Não sou aquele centroavante nato'...
LanceNet

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Publicado em 

28 set 2021 às 07:00

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com apenas quatro jogos disputados pelo Corinthians, o atacante Róger Guedes já tem três gols marcados. Com um total de cinco finalizações direcionadas às metas adversárias nos compromissos em que defendeu o Timão, o aproveitamento de sucesso nos chutes ao gol é de 60%. Róger atuou durante os 90 minutos nos confrontos diante do Juventude, Atlético-GO, América-MG e Palmeiras, finalizou um total de 10 vezes, sendo 50% desse número chutes com direção a baliza dos rivais. A outra metade conta com finalizações para fora (duas) e bloqueadas no caminho (três).
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Dos tentos anotados, um foi de bola parada, contra o Juventude, e dois rolando, ambos contra o Palmeiras, mas todos saindo do lado esquerdo do ataque, ainda que nem sempre o camisa 123 tenha jogado por aquele setor.
Diante do Verdão, Guedes foi o último homem do ataque, ainda que no momento em que ele marca o segundo gol, Jô já havia saído do banco de reservas, e o atacante estivesse jogando do lado esquerdo ofensivo, quando recebe a bola, corta para o meio e encaixa o chute no ângulo esquerdo do goleiro Weverton.
Diante do Atlético-GO, quando Jô estava fora, por questões particulares, Róger também foi um "falso nove", diferentemente nos duelos contra Juventude e América-MG, quando o corintiano caiu pela zona canhota.
Versátil do meio para frente, Róger Guedes assume que gosta de ter liberdade em campo, independentemente da posição em que atue.
- Eu não sou aquele centroavante nato, de ficar parado, porque gosto de participar do jogo. Quando estou na beirada, gosto de cair para dentro porque não consigo ficar só parado gosto de participar do jogo, fazer um, dois, e no Corinthians preciso usar bastante isso - disse Róger Guedes em entrevista ao programa Seleção SporTV.
Contratado pelo Timão na janela de transferências do meio do ano, Guedes chegou ao clube em um período de contratações badaladas, como as dos meias Giuliano, Renato Augusto e Willian.
- É uma felicidade você ter o Renato (Augusto) na sua equipe, que é um cara com 100% de qualidade, que te faz participar do jogo, tem o Willian também, quando está próximo - afirmou o camisa 123.
Aos 24 anos, Róger Guedes retornou ao futebol brasileiro quatro anos e meio após a sua saída para o Shandong Taishan, da China.

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