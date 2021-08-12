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Roger Guedes posta foto em São Paulo; rescisão segue travada na China e Corinthians aguarda

Atacante usou suas redes sociais para atiçar mais um pouco a empolgação dos torcedores do Timão. No entanto, estadia na capital paulista não significa avanço nas negociações...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:23
Crédito: Reprodução/Instagram
Os torcedores do Corinthians ficaram empolgados na tarde desta quinta-feira ao acessarem o perfil de Roger Guedes no Instagram e notarem que o jogador está em São Paulo. Acontece que a vinda do atacante para a capital paulista não significa avanço nas tratativas de rescisão com o Shandong Luneng.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Nos stories, Roger postou uma foto acompanhado de outra pessoa em um restaurante e uma legenda em inglês "São Paulo, working, business", que em português significa "São Paulo, trabalhando, negócios", o que indicaria algo a ver com sua possível transferência para o Timão em um futuro próximo.
Segundo apurou o LANCE!, não houve novidades em relação ao negócio. O estafe do jogador segue buscando um acordo de rescisão com o clube o chinês e encontra dificuldades para isso. A palavrada usada para descrever a situação é "travada" e não há um prazo para que as tratativas se desenrole.
Por parte do Corinthians, o cenário também não mudou e a diretoria segue aguardando o desfecho da negociação com o Shandong para poder fechar com Roger, uma vez que já há um acerto encaminhado entre as partes. O Alvinegro não entrará nas conversas com o clube chinês e só fará a contratação se o atacante estiver livre no mercado, caso contrário não haverá negócio.
Dessa forma, ainda de acordo com a apuração da reportagem, a presença de Roger Guedes em São Paulo ainda não é motivo para empolgação dos torcedores corintianos. A novela promete mais capítulos pela frente, seja com o jogador na capital paulista, ou em sua residência, na cidade de Criciúma-SC.

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