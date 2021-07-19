Róger Guedes no Corinthians? Veja o que o LANCE! sabe sobre o negócio

Crédito: Divulgação/Shandong Luneng

Se dentro de campo os torcedores do Corinthians vivem um momento de desgosto com o time, fora dele o clima é de empolgação, já que o clube parece empenhado em buscar reforços no mercado. Depois da contratação de Giuliano e da iminente chegada de Renato Augusto, a bola da vez é o atacante Róger Guedes, que tenta rescisão na China, e deixa a diretoria otimista, mas ao mesmo tempo cautelosa para evitar qualquer frustração no negócio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 24 anos e com passagens marcantes no futebol brasileiro por Palmeiras e Atlético-MG, Róger é sempre objeto de desejo nas janelas de transferência desde que foi para o Shandong Luneng-CHN. Agora, no meio de 2021, esse sonho parece mais próximo de se concretizar, uma vez que o estafe do atleta está confiante em uma rescisão de contrato amigável com os chineses.

Com essa oportunidade de mercado perto de ficar livre, muitos interessados aparecem para tentar a contratação e um deles é o Timão, que fez uma consulta sobre as condições do negócio e alinhou os valores que poderiam ser pagos, mas ainda finalizou o acordo, segundo apurou o LANCE!. O objetivo do clube é aguardar o desenrolar da conversa do atleta com o Shandong Luneng. Se a rescisão sair, o Alvinegro sacramenta a oferta e pode oficializar o reforço.A questão é que o Corinthians sabe que tem uma concorrência pesada de outros clubes de Série A, principalmente aqueles que disputam competições sul-americanas. Grêmio, Atlético-MG e Flamengo são alguns dos nomes que a reportagem ouviu durante a apuração e que teriam interesse em Róger. O Timão entende que são adversários com maior potencial financeiro e esportivo para convencer o atacante, mas confia que são boas as chances de trazê-lo.

No último sábado, durante o duelo entre Corinthians e Atlético-MG, o atacante postou uma imagem mostrando que estava assistindo à partida, o que deixou torcedores de ambos os clubes em polvorosa em relação à possibilidade de o jogador defender um dos dois times, que de fato se interessam por ele.

Na visão do Timão, Róger Guedes se encaixa perfeitamente no estilo de reforço que o clube busca: jogador pronto, com nível para ser titular absoluto e vista a camisa sem precisar de adaptação. Como são os casos de Giuliano e Renato Augusto, um já confirmado, o outro em vias de ser oficializado. Além disso, o atacante supriria a antiga carência de um homem de lado de campo.