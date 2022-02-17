Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Róger Guedes não acredita que o Corinthians melhorou após a saída de Sylvinho: 'Quando ganha, está tudo bem'
Róger Guedes não acredita que o Corinthians melhorou após a saída de Sylvinho: 'Quando ganha, está tudo bem'

O camisa 9 do Timão, autor de dois gols na partida, também comentou sobre seu posicionamento no ataque...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 23:52

O Corinthians conseguiu sua terceira vitória consecutiva ao bater o São Bernardo por 3 a 0 na Neo Química Arena. Autor dos primeiros dois gols, o atacante Róger Guedes acabou com um jejum de sete jogos sem balançar as redes.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas
Eleito craque do jogo, o camisa 9 discordou do pensamento de que o Timão melhorou após a saída de Sylvinho. Desde que Fernando Lázaro assumiu o comando, a equipe soma três vitórias consecutivas.
- Acho que não vai por aí. Quando sai o treinador, a cobrança fica maior sobre os jogadores. A gente está trabalhando, o Fernando está fazendo um trabalho belíssimo no dia a dia. Quando ganha, está tudo bem. Quando perde é assim mesmo. É continuar assim daqui para frente - afirmou.
Róger foi escalado por Fernando Lázaro na função de falso nove. No primeiro tempo, ele teve dificuldades para se livrar da marcação, mas na etapa final, foi muito inteligente nas movimentações e mostrou frieza nos dois gols marcados.
O atacante afirmou gostar de atuar nessa função e se mostrou feliz em poder ajudar a equipe na construção do resultado.
- Gosto bastante de flutuar ali, fico feliz de atuar ali, o Lázaro apostou em mim ali. A gente conversou bastante na outra semana já. Hoje tive a felicidade de fazer dois gols e ajudar a equipe com o bom resultado - concluiu o camisa 9.
O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é no sábado (19), às 18h30, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo-SP.
Crédito: Róger Guedes em ação contra o São Bernardo

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados