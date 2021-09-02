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Roger Guedes explica escolha pelo número 123 no Corinthians e promete: 'Podem esperar muita raça'

Numeração tem a ver com a data de nascimento da filho e hierarquia em relação a Fagner. Atacante se mostrou empolgado durante live de aniversário de 111 anos do Timão...
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Publicado em 

01 set 2021 às 23:21

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 23:21

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Centenas de milhares de torcedores do Corinthians invadiram a live do aniversário de 111 anos do clube para aguardar os anúncios especiais da noite desta quarta-feira, entre eles o número da camisa que Roger Guedes vai utilizar nas próximas temporadas e ele é bastante incomum. Trata-se do 123, que tem a ver com o nascimento de seu filho e da hierarquia dentro do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
- Sempre usei a 23, dia que o meu filho nasceu, como é o Fagner aqui, tem uma história grande, quero criar uma nova história com esse número. Número diferente, a torcida vai gostar - declarou o recém-contratado.
Empolgado com sua chegada ao Timão, ele não vê a hora de poder jogar com a Fiel a seu favor, já que só foi até a Neo Química Arena para atuar contra o Alvinegro. E a torcida pode esperar muita raça e "loucura" de Roger Guedes.
- Quando vinha contra aqui a gente sabe o calor que a torcida manda dentro de campo, e agora quero desfrutar isso em campo presente, dentro de campo, não veja a hora de isso acontecer logo - disse, antes de completar:
- Pode esperar muita raça, é o que o Corinthians pede. Muitos falam que eu sou louco, então sou mais um louco para o bando e não vejo a hora de estar dentro do hospício.Por fim, Roger falou da oportunidade de poder atuar ao lado de um jogador do quilate de Willian, que vai usar a camisa 10. Para ele, essa parceria vai fazer sucesso e os outros times é que terão que se cuidar quando baterem de frente.
- Um cara que a gente sempre acompanha, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, fez a careira toda na Premier League, vai nos ajudar muito. Feliz de jogar com ele. Vamos ajudar o Corinthians, e os outros times vão ter que se cuidar.
Roger Guedes já está treinando com o grupo desde a última terça-feira e pode ser relacionado para o próximo compromisso do Corinthians, que será no dia 7 de setembro, às 21h30, contra o Juventude, na Neo Química Arena, que ainda não terá público. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

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