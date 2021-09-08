Róger Guedes estreia pelo Corinthians, deixa o dele e garante empate contra o Juventude

E o Róger Guedes? Estreou com gol. Nesta terça-feira (7), o atacante garantiu o empate em 1 a 1 do Corinthians contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.
A equipe gaúcha saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Ricardo Bueno. No entanto, ao 40 minutos da etapa final Guedes bateu falta precisa para igualar o marcado e manter a sequência de cinco jogos invictas do Timão. JUVENTUDE VAI PARA CIMALogo no primeiro minuto de jogo, o Juventude mostrou que não foi para a Itaquera para ficar atrás, e em uma jogada de Paulo Henrique pela direita, Ricardo Bueno cabeceou e obrigou uma boa intervenção do goleiro Cássio. Essa dupla do Papo ainda levaria mais perigo ao Timão na etapa inicial.
E a equipe de Caxias continuou controlando a ações no primeiro cinco minuto de jogo, sempre de forma vertical, ainda que não tenha levado novo perigo a meta corintiana.
CORINTHIANS RESPONDE
Aos 7 minuto de jogo, o Corinthians começou a responder, após uma arrancada de Renato Augusto que foi parado com uma tesoura na perna, dada pelo volante Dawhan, que recebeu cartão amarelo.
Na sequência, o mesmo Renato Augusto levou perigo ao gol adversário, ao finalizar próximo a meta de Marcelo Carné, em chute na entrada da área, após receber passe lateral do estreante Róger Guedes, que também queria jogo.
JUVENTUDE NÃO SE RETRAI
Mas não foi o crescimento do Corinthians que amedrontou a equipe gaúcha, que se manteve em cima do Timão e levando trabalho ao goleiro Cássio, principalmente em chute de média distância com Guilherme Castilho e Ricardo Bueno.
ROGER GUEDES ESTREIA BEM
Jogando aberto pelo lado esquerdo quis jogo até demais. Em um momento no primeiro tempo, tinha Fábio Santos livre pela esquerda e Renato Augusto pelo meio, mas preferiu a finalização de chapa por cima do gol.
Ainda assim, o atleta foi para cima da marcação, criou oportunidades, mas no segundo tempo acabou caindo de ritmo, até por conta da parte física, já que não atuava oficialmente desde dezembro do ano passador.
JUVENTUDE ABRE O PLACAR
PAPO QUASE AMPLIA
No último minuto do segundo tempo, o Juventude não aumentou o placar por pouco, já que Paulinho Boia arrancou pelo lado esquerdo ofensivo, deixou três jogadores para trás, ma quando saiu na cara do gol, acabou adiantando demais FICHA TÉCNICACORINTHIANS X JUVENTUDE - 19ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2021
Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 7 de setembro 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa/SC)Cartões amarelos: Gustavo Mosquito, Fagner e Gil (Corinthians); Dawhan, Capixaba, Pedro Henrique e Willian Matheus (Juventude)Cartões vermelhos:
GOLS:
CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto (Luan, 20'/2T) e Giuliano; Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira, 30'/2T), Jô e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho
JUVENTUDE: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Quintero, Vitor Mendes e Willian Matheus; Jadson, Dawhan, Wagner (Sorriso, 11'/2T) e Guilherme Castilho; Paulinho Boia (Capixaba, 25'/2T) e Ricardo Bueno.Técnico: Marquinhos Santos