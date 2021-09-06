Roger Guedes é relacionado pela primeira vez no Corinthians, e João Pedro fica fora; veja lista completa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

A partida contra o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, marcará a estreia do atacante Roger Guedes pelo Corinthians. Recém-contratado pelo clube do Parque São Jorge, o atleta foi relacionado pela primeira vez. Por sua vez o lateral-direito João Pedro, que também foi contratado recentemente, não está entre os convocados para o duelo contra o Papo, assim como o goleiro Carlos Miguel.

Para a lateral-direita, o único disponível é Fagner. O garoto Du Queiroz, que tem sido improvisado na ausência do dono da posição é o substituto imediato no banco de reservas.

Sem Adson, que segue se recuperando de um trauma na perna esquerda, sofrido no último dia 22 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, Willian, que ainda busca a melhor condição de jogo, e Ruan Oliveira, que interrompeu a transição física para voltar ao tratamento de uma lesão no joelho sofrida há um ano, o provável time titular para encarar o Papo é Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Luan (Roger Guedes) e Jô.

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