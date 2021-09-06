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Roger Guedes é relacionado pela primeira vez no Corinthians, e João Pedro fica fora; veja lista completa

Timão encara o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da quarta vitória consecutiva...
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Publicado em 

06 set 2021 às 17:49

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:49

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
A partida contra o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, marcará a estreia do atacante Roger Guedes pelo Corinthians. Recém-contratado pelo clube do Parque São Jorge, o atleta foi relacionado pela primeira vez. Por sua vez o lateral-direito João Pedro, que também foi contratado recentemente, não está entre os convocados para o duelo contra o Papo, assim como o goleiro Carlos Miguel.
Para a lateral-direita, o único disponível é Fagner. O garoto Du Queiroz, que tem sido improvisado na ausência do dono da posição é o substituto imediato no banco de reservas.
Sem Adson, que segue se recuperando de um trauma na perna esquerda, sofrido no último dia 22 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, Willian, que ainda busca a melhor condição de jogo, e Ruan Oliveira, que interrompeu a transição física para voltar ao tratamento de uma lesão no joelho sofrida há um ano, o provável time titular para encarar o Papo é Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Luan (Roger Guedes) e Jô.
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Confira a lista de relacionados completa:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito, Jô, Marquinhos e Róger Guedes

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