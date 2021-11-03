Róger Guedes e Itaquera: atacante tem cinco gols em seis jogos no estádio do Corinthians

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Antes mesmo da chegada de Róger ao Corinthians, a Fiel Torcida já havia abraçado o atleta, quebrando o gelo que poderia existir com a vinda de um ex-palmeirense ao Parque São Jorge. A negociação para que o jogador rescindisse com o Shandong Taishan, da China, e ficasse livre para acertar com o Timão não foi fácil, mas a expectativa na nação corintiana não diminuiu um segundo sequer, e a pergunta de sempre à época era: e o Róger Guedes.

– A sensação é muito boa desde o meu primeiro dia a torcida tomou conta, principalmente nas redes sociais eu percebi isso, ganhei 700, 800 mil seguidores depois da minha chegada, a grandeza do Corinthians é muito grande, uma das maiores do Brasil, agradecer a torcida, e se Deus quiser ter eles até o final – disse o atacante em entrevista ao SporTV após o triunfo contra a Chapecoense.

E o Róger Guedes chegou, já marcando gol nos minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de setembro, em Itaquera, em uma cobrança de falta perfeita.

Mas o estopim foi no Dérbi, que aconteceu no dia 25 de setembro. Contra o Palmeiras, o exorcismo de qualquer verde que ainda poderia existir no atacante, que marcou os dois gols no triunfo por 2 a 1, e ainda anotou um terceiro, anulado por impedimento.

Contra o Bahia, no retorno do público corintiano a Neo Química Arena, mas ainda com 30% da capacidade total do estádio permitida, Guedes também foi às redes.