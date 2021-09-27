Róger Guedes, do Corinthians, nega mágoa pelo Palmeiras, mas revela torcida pelo Galo na Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Autor dos dois gols do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último sábado (25), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Róger Guedes negou que tenha algum tipo de rusga com a equipe Alviverde, na qual ele defendeu entre 2016 e 2017.

- Não tem nada de vingança, a imprensa criou isso, que saí do Palmeiras brigado, mas não tenho nada, me dou bem com todos. Brigas teve, normais, dentro de campo, treinamentosContudo, o camisa 123 do Timão não ficou em cima do muro quando o assunto foi a torcida dele na semifinal da Copa Libertadores da América, na qual a equipe do Palestra Itália enfrentará o Atlético-MG, clube no qual o atacante também defendeu, em 2018.

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Róger Guedes deixou claro a sua torcida para o Galo, justificando que, por estar em São Paulo, não gostaria de ver o Palmeiras comemorando de perto.

- Não vou ficar em cima do muro. Vou torcer primeiramente para o Galo. O Palmeiras hoje é meu rival e não quero que eles comemorem título aqui em São Paulo. Vamos deixar o Galo disputar essa final, seja contra o Barcelona ou Flamengo. Vou torcer, sim ,para o Galo, tenho amigos lá, tem o Cuca, que trabalhou comigo (no Palmeiras). Vou torcer para a vitória do Galo, sim - disse Guedes.

- Não adianta falar que não sei e ficar em casa torcendo para o Atlético. Então, vou torcer para o Atlético, sim.Espero que eles ganhem essa partida, porque par a gente, do lado do Corinthians, é muito bom também - acrescentou.

No jogo de ida pela semifinal da Libertadores, Palmeiras e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Allianz Parque. Qualquer empate com gols classificará o Alviverde a final. Se o mesmo placar da ida se repetir, o primeiro classificado a decisão do torneio continental será definido na disputa por pênaltis.