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futebol

Róger Guedes desfalca o Corinthians na última rodada do Brasileirão

Camisa 123 recebeu o terceiro amarelo contra o Grêmio e cumprirá suspensão automática...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 17:22

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:22

Róger Guedes não estará em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h30. O camisa 123 recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Grêmio, no último domingo, e terá de cumprir suspensão automática.Desde que chegou ao clube, no final de agosto, o atacante completou um turno disputado com a camisa alvinegra no Brasileirão. Foram 19 jogos, com sete gols marcados e mais duas assistências. Além disso, o jogador é titular absoluto do time comandado por Sylvinho.Com a suspensão de Róger Guedes, a tendência é que a vaga seja de Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito. O Corinthians é o quarto colocado no Nacional, com 57 pontos.
Crédito: OatacanteRógerGuedesdurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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