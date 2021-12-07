Róger Guedes desfalca o Corinthians na última rodada do Brasileirão

Róger Guedes não estará em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h30. O camisa 123 recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Grêmio, no último domingo, e terá de cumprir suspensão automática.Desde que chegou ao clube, no final de agosto, o atacante completou um turno disputado com a camisa alvinegra no Brasileirão. Foram 19 jogos, com sete gols marcados e mais duas assistências. Além disso, o jogador é titular absoluto do time comandado por Sylvinho.Com a suspensão de Róger Guedes, a tendência é que a vaga seja de Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito. O Corinthians é o quarto colocado no Nacional, com 57 pontos.