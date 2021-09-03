Roger Guedes chega ao Corinthians pronto para estrear e amadurecido: 'Não sou mais um moleque'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva virtual diretamente do CT Joaquim Grava, Roger Guedes falou pela primeira vez com os jornalistas desde que foi contratado pelo Corinthians. No papo com a imprensa, ele falou da expectativa por estrear logo com o manto alvinegro - o que deve acontecer contra o Juventude, na próxima terça - e do amadurecimento que sua passagem pelo futebol chinês trouxe em sua vida nos últimos três anos jogando fora do país.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Atualmente com 24 anos, Roger despontou no futebol brasileiro muito jovem, ainda em 2016, quando foi campeão brasileiro pelo rival Palmeiras. A ida para China, segundo ele, foi uma escolha por conta da parte financeira, da qual não se arrepende. Aliás, pelo contrário, foi com essa experiência que ele pôde amadurecer como homem e como jogador em um país bem diferente.

- Ajudou a amadurecer bastante, num país totalmente diferente de cultura e tudo, mas é um país muito bom, onde eu fui muito bem recebido, e tem que se adaptar ao futebol de lá, que é um pouco diferente, em todo lugar do mundo o futebol mundo um pouco a cada país. Mas isso me ajudou bastante a ser um novo homem, então eu não sou mais um moleque quando eu tinha 21 anos, quando eu saí para a China, estou mais amadurecido e vou poder ajudar mais dentro de campo aqui no Corinthians.Depois de muitos meses de especulação e de tentativas de rescisão com o Shandong, o jogador finalmente foi contratado pelo Timão. E se a torcida está na expectativa pela sua estreia com a camisa corintiana, com ele o sentimento não é diferente. A vontade é de entrar logo em campo e dar a vida pelo clube.

- A expectativa é muito grande de estrear logo. Como eu falei nas minhas primeiras palavras no Corinthians, estou muito feliz, me sinto em casa e não vejo a hora de poder estrear - disse, antes de completar:

- Quando eu cheguei aqui fui muito bem recebido desde o primeiro dia por eles (companheiros), pelos torcedores nas redes sociais, estou sentindo esse calor e não vejo a hora de estrear, esse é o meu maior objetivo agora. É vestir a camisa do Corinthians e dar a vida dentro de campo.

E isso deve acontecer logo na próxima terça-feira, contra o Juventude, ás 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021. Mesmo sem jogar há mais de oito meses, ele acredita que sua parte física está boa para encarar o tempo que Sylvinho precisar. Resta agora aprimorar os treinamentos com bola