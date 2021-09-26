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Róger Guedes celebra gols pelo Corinthians e diz: 'É minha casa'

Com direito a golaço em Itaquera, atacante ajuda time a quebrar tabu contra o Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 21:38

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 21:38

Principal destaque do clássico deste sábado na Neo Química Arena, o atacante Róger Guedes, que marcou dois gols, fez história em seu primeiro Dérbi com a camisa alvinegra e disse que está "em casa".
- É uma bola que a gente treina bastante, quem joga com o pé trocado é mais fácil puxar para dentro e chutar. Fui abençoado com esse chute, muito feliz com a vitória, a minha primeira no Corinthians. Estou muito feliz aqui, me acolheram bem, é minha casa. Espero que a gente conquiste coisas grandes no campeonato - disse o jogador, após o duelo.
A vitória corintiana colocou fim ao tabu. O time não vencia o rival desde julho do ano passado.

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