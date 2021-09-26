Róger Guedes celebra gols pelo Corinthians e diz: 'É minha casa'

Principal destaque do clássico deste sábado na Neo Química Arena, o atacante Róger Guedes, que marcou dois gols, fez história em seu primeiro Dérbi com a camisa alvinegra e disse que está "em casa".

- É uma bola que a gente treina bastante, quem joga com o pé trocado é mais fácil puxar para dentro e chutar. Fui abençoado com esse chute, muito feliz com a vitória, a minha primeira no Corinthians. Estou muito feliz aqui, me acolheram bem, é minha casa. Espero que a gente conquiste coisas grandes no campeonato - disse o jogador, após o duelo.