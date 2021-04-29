Roger exalta 'vitória maiúscula' e vê Fluminense com 'prejuízo pequeno' após mudança de logística

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com gols nos primeiros minutos do jogo e no início da segunda etapa, o Fluminense acabou sofrendo na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, na noite desta quarta-feira, em Armenia, na Colômbia, pela segunda rodada da Libertadores. Com Egídio expulso, o Tricolor precisou segurar a pressão dos adversários, que tiveram a posse de bola durante os 90 minutos. Após o jogo, em entrevista coletiva ainda no estádio, o técnico Roger Machado exaltou a atuação de seu time.

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- Primeiro, é importante a gente dizer que foi uma vitória muito maiúscula em que as dificuldades que apareceram no jogo foram em função do adversário. A gente não acredita que vai dominar o adversário o jogo inteiro, mas o lado esquerdo do nosso adversário é muito forte. A gente já sabia desde o início, antes da partida, com dois jogadores muito agressivos pelo lado. No primeiro tempo, a gente inverteu o lado dos nossos pontas para buscar maior equilíbrio, mas o adversário em algum momento vai levar vantagem, como levou. Levando vantagem pelo corredor lateral, a gente tem que estar bem posicionado dentro da área, como na maioria das vezes estivemos - analisou.

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Um dos ingredientes deste jogo foi a mudança do local poucos dias antes. O Fluminense embarcou para Bogotá na tarde de segunda-feira sem saber onde seria o confronto e chegou a Armênia apenas na manhã desta quarta. Roger elogiou a diretoria pela organização da nova logística e falou sobre o cansaço dos jogadores ao final do jogo no Estádio Centenario.

- A mudança de mando de campo, obviamente, atrapalha a logística, organização, descanso dos atletas, mas no vestiário eu dei os parabéns a nossa diretoria em nome do Marcelo Penha, porque conseguiu com agilidade construir e organizar toda essa nossa logística de deslocamento. E a gente teve um prejuízo pequeno. Dentro de campo a gente conseguiu valorizar essa vitória, com muita doação, muito empenho. Exaustivo, de fato, os jogadores acabam extenuados, mas vale a pena com os três pontos conquistados e com a possibilidade de consolidar esse início de Libertadores - disse.Um dos personagens da partida foi o atacante Fred, autor dos dois gols do Flu e agora segundo maior artilheiro da história do clube. Roger, que já havia trabalhado com o jogador no Atlético-MG, exaltou o centroavante.

- Para mim, é um dos grandes artilheiros do mundo, não só do Brasil. É um jogador que eu já conheço de outro momento e, como já trabalhamos juntos, eu sei qual é a forma que ele pode render mais. Este início de temporada está mostrando que ele ainda está em boa forma e, no meu pensamento, está longe de deixar os gramados. Ainda tem muita coisa para contribuir - afirmou.

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Com a vitória, o Fluminense fica em primeiro lugar no Grupo D, empatado com o River Plate (ARG) com quatro pontos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Junior Barranquilla novamente na Colômbia, na quinta-feira, às 19h (de Brasília). Antes disso, o time de Roger Machado tem a semifinal do Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no domingo, às 16h.