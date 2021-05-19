Roger diz que ‘bola pune’ e avalia erros de jovens do Fluminense: 'Em algum momento eles podem sentir'

Derrotado pelo Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1, o Fluminense perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores e terá que fazê-lo contra o River Plate, na Argentina. Após a partida, o técnico Roger Machado classificou o jogo como complicado e afirmou que as chances claras perdidas complicaram a vida do Tricolor no Maracanã, nesta quinta-feira.

> ATUAÇÕES: meio campo vai mal, time não acerta marcação e Fluminense perde em casa para o Junior Barranquilla

- Foi um bom primeiro tempo, mas, é o que eu digo aos atletas, a bola pune. As oportunidades que tivemos no começo da partida para sair na frente não conseguimos transformar em gols. Foram grandes chances. E o adversário na bola parada, que treinamos muito, não encurtamos no rebote para impedir a bola na área. No segundo gol foi uma transição quando o Kayky perdeu a bola no meio - analisou.

- Não vi sentirmos tanto emocionalmente. Nos mantivemos na partida, tanto que conseguimos o gol e equilibramos as formas. Jogamos contra uma grande equipe que explorou a velocidade. Uma partida física e, aí sim, nisso nossos jogadores mais técnicos acabaram sentindo. Falei no intervalo que precisávamos nos adaptar ao jogo. Preciso que tenha essa adaptação para fazer o que o jogo demanda. Um time rápido, forte e potente que nos surpreendeu na transição - completou.

Veja como está a tabela da Libertadores

As duas melhores oportunidades perdidas pelo Flu saíram dos pés de Kayky e Luiz Henrique, dois dos mais jovens em campo pela equipe. Roger admitiu que a falta de experiência pode pesar em partidas com este nível de pressão, mas preferiu não culpar as crias de Xerém pelo revés dentro de casa.