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Roger diz que ‘bola pune’ e avalia erros de jovens do Fluminense: 'Em algum momento eles podem sentir'

Treinador admitiu que Kayky e Luiz Henrique sentiram a partida, mas amenizou a atuação na derrota para o Junior Barranquilla, na Libertadores...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 01:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 01:07
Derrotado pelo Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1, o Fluminense perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores e terá que fazê-lo contra o River Plate, na Argentina. Após a partida, o técnico Roger Machado classificou o jogo como complicado e afirmou que as chances claras perdidas complicaram a vida do Tricolor no Maracanã, nesta quinta-feira.
> ATUAÇÕES: meio campo vai mal, time não acerta marcação e Fluminense perde em casa para o Junior Barranquilla
- Foi um bom primeiro tempo, mas, é o que eu digo aos atletas, a bola pune. As oportunidades que tivemos no começo da partida para sair na frente não conseguimos transformar em gols. Foram grandes chances. E o adversário na bola parada, que treinamos muito, não encurtamos no rebote para impedir a bola na área. No segundo gol foi uma transição quando o Kayky perdeu a bola no meio - analisou.
- Não vi sentirmos tanto emocionalmente. Nos mantivemos na partida, tanto que conseguimos o gol e equilibramos as formas. Jogamos contra uma grande equipe que explorou a velocidade. Uma partida física e, aí sim, nisso nossos jogadores mais técnicos acabaram sentindo. Falei no intervalo que precisávamos nos adaptar ao jogo. Preciso que tenha essa adaptação para fazer o que o jogo demanda. Um time rápido, forte e potente que nos surpreendeu na transição - completou.
Veja como está a tabela da Libertadores
As duas melhores oportunidades perdidas pelo Flu saíram dos pés de Kayky e Luiz Henrique, dois dos mais jovens em campo pela equipe. Roger admitiu que a falta de experiência pode pesar em partidas com este nível de pressão, mas preferiu não culpar as crias de Xerém pelo revés dentro de casa.
- Excesso de confiança não. Felizmente ou infelizmente a bola caiu nos nossos jogadores jovens. Em algum momento eles podem sentir. Faz parte do jogo. Na sequência o Fred errou de frente para o gol aberto. Criamos e não concluímos. Criamos no primeiro tempo como em outros momentos não havíamos feito. Confiança eles (Kayky e Luiz Henrique) têm porque se colocam na condição de finalizar. O que acontece é que em alguns momentos a tomada de decisão pela pouca idade não será a mesma do Fred e do Nene. Faz parte do processo. Mesmo assim, os mais experientes também erram. Não posso colocar na conta dos meninos não termos feito os gols porque outros fatores também influenciaram - afirmou.Agora o Fluminense volta novamente suas atenções para a final do Campeonato Carioca. No próximo sábado, o Tricolor faz a segunda partida da decisão diante do Flamengo, às 21h05, no Maracanã. A ida foi 1 a 1. Já na Libertadores, o Tricolor encerra a fase de grupos fora de casa contra o River Plate (ARG), na terça-feira, às 19h15.

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