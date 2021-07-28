Roger admite Fluminense irregular, vê time 'tecnicamente mal' e diz: 'Favoritismo não entra em campo'

O Fluminense jogou mal e perdeu para o Criciúma por 2 a 1 na noite desta terça-feira, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de iniciar o duelo fora de casa, o Tricolor era considerado favorito por enfrentar um adversário que disputa a Série C do Brasileirão e a Série B do catarinense. Em entrevista coletiva, Roger Machado falou sobre a irregularidade do time e esse "status".

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- O favoritismo não entra em campo. Estamos falando de uma fase da competição que o adversário está aqui por seus méritos. Essa irregularidade em alguns confrontos é o que tentamos conscientizar os atletas de que não há jogo fácil e nem disputa vencida. Favoritismo a gente consegue e concretiza dentro de campo - analisou Roger.

O confronto de volta será já no próximo sábado, às 16h30, no Maracanã. Este duelo acabou antecipado após o adiamento do jogo do Flu na Libertadores. O duelo com o Cerro Porteño (PAR) será na terça-feira, dia 3. Sobre a derrota neste noite, o Flu acabou diminuindo a desvantagem com pênalti polêmico e Roger admitiu a partida ruim da equipe.

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- Não falo em apatia porque me soa como desinteresse. Falo que não conseguimos sobressair nas dificuldades que o adversário nos impôs. Não achamos as soluções e começamos a nos desorganizar buscando alternativas. Muitos erros de passe no primeiro tempo, alguns forçados, que deram ao adversário a confiança de que a sua estratégia de marcar bem estava funcionando. Isso vai dando moral.