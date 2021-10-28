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Rodrygo lamenta empate do Real Madrid: 'É triste, tentamos até o fim'

Confira um trecho de uma entrevista com o brasileiro Rodrygo após o empate sem gols entre Real Madrid e Osasuna, válido pelo Campeonato Espanhol de 2021/22
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Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 15:25
Após o empate sem gols entre Real Madrid e Osasuna nesta quarta-feira, o ponta-direita Rodrygo falou sobre o resultado em entrevista. O brasileiro lamentou o placar, e garantiu que a equipe merengue tentou o gol até o fim do confronto.

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