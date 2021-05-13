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Rodrygo joga bem, marca um gol, Real Madrid vence o Granada e segue sonhando com o título da La Liga

Atacante brasileiro é titular, faz belo gol no fim do primeiro tempo e Real Madrid fica a dois pontos do líder Atlético de Madrid. Próximo compromisso é com o Athletic Bilbao...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:58
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Real Madrid segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira, o time merengue visitou o Granada e a equipe de Zidane venceu o clube andaluz por 4 a 1. Modric, Rodrygo, Odriozola e Benzema marcaram os gols. Jorge Molina descontou para os donos da casa.
+ Veja a tabela da La LigaPRESSÃO MERENGUEJogando fora de casa, o Real Madrid não se intimidou e dominou o primeiro tempo no Estádio Nuevo Los Carmenes, na Andaluzia. Aos 17 minutos, o croata Luka Modric abriu o placar depois de um lindo passe do jovem Miguel Gutiérrez, de 19 anos.
RAYONo fim do primeiro tempo, apareceu a estrela do brasileiro Rodrygo. O ex-jogador do Santos, que foi titular, fez belíssima jogada pela direita e bateu no canto do goleiro Rui Silva. Foi apenas o segundo gol do brasileiro na atual temporada.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Granada tentou reagir e chegou a diminuir com Jorge Molina aos 20 minutos. Logo em sequência, porém, o Real Madrid fez o terceiro com Odriozola e ampliou com Benzema depois de falha do goleiro Rui Silva, que saiu da área, mas perdeu a bola.
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SITUAÇÃOCom a vitória, o Real Madrid chegou aos 78 pontos e está na segunda colocação do Campeonato Espanhol. A duas rodadas do fim da competição, os Blancos estão a apenas dois pontos líder Atlético de Madrid.
SEQUÊNCIA​Real Madrid e Granada voltam a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília). Enquanto os Merengues visitam o Athletic Bilbao, o Granada encara o Alavés, também fora de casa.

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