Rodrygo faz dois, Real Madrid goleia o Espanyol e é campeão da La Liga

Como era de se esperar, o Real Madrid é campeão espanhol de 2021/ 2022. A confirmação veio neste sábado, com goleada de 4 a 0 sobre o Espanyol, na capital, em partida válida pela 34ª rodada da La Liga. Para ser campeão, bastava um empate, mas os Merengues foram para cima e construíram o resultado com tentos de Rodrygo (dois), Asensio e Benzema. Confira a tabela e a classificação da La Liga

Com o resultado, o Real agora tem 81 pontos e não pode mais ser ultrapassado por ninguém. Maior campeão espanhol, o Madrid levanta a taça pela 35ª vez. O G4 tem ainda Sevilla (64), além de Barcelona (63) e Atlético de Madrid (61), que ainda jogam na rodada. Na Espanha, o segundo lugar tem o seu valor já que disputará a Supercopa da Espanha.

O JOGO

Ciente de que o título era uma questão de tempo e mais preocupado com a Champions League, o treinador italiano Carlo Ancelotti poupou demais e mandou a campo um time praticamente reserva, sem nomes como Benzema, Vini Jr, Carvajal e Toni Kross, mas com titulares importantes como Casemiro, Courtois e Modric. Já o Espanyol, claro, foi com força máxima.

O Real começou a partida com três brasileiros: Casemiro, que jogou na zaga, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Rodrygo. Vini Jr, como dito, foi banco. O zagueiro Militão sequer foi relacionado, por conta de uma suspensão por cartões amarelos. O Espanyol não tem atletas nascidos no Brasil.

Mesmo desfigurado, o Real Madrid partiu para cima, mas começou a partida esbarrando na falta de entrosamento. Aos 33, Rodrygo fez bela tabela com Marcelo e abriu o placar. Dez minutos depois, ele roubou uma bola na defesa, arrancou e marcou 2 a 0.

Na etapa complementar, o mesmo ritmo, mas agora com Asensio, que recebeu, na marca do pênalti, boa bola de Camavinga e fez o terceiro. Ancelotti lançou Vini Jr e Benzema e a dupla funcionou mais uma vez: aos 35, o brasileiro serviu o francês, que não perdoou e deu números finais: 4 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

O Real irá receber o Manchester City na próxima quarta-feira, às 16h, pela volta da semifinal da Champions. Na ida, os ingleses venceram por 4 a 3. Pela La Liga, o próximo compromisso é contra o rival Atlético de Madrid, na condição de visitante, no domingo seguinte, dia 8 de maio. Já o Espanyol receberá o Osasuna neste mesmo dia.