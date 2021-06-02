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futebol

Rodriguinho vibra com resultado do Bahia diante do Vila Nova-GO

Meio-campista foi o grande nome ao marcar o único gol do confronto...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:56

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:56

Crédito: Divulgação/Bahia
O Bahia começou muito bem a sua caminhada na Terceira Fase da Copa do Brasil. No estádio OBA, o Tricolor bateu o Vila Nova por 1 a 0 e agora joga por um empate para avançar no torneio nacional.
+ Copa América no Brasil: veja quais estados aceitaram o evento e quais negaram jogos
O destaque do jogo foi o meia Rodriguinho, que voltou a brilhar em momento decisivo e marcou o único gol do confronto.
‘Triunfo importante. Viemos buscar a vantagem de, no próximo jogo, poder empatar. Poderia até ser maior, equipe jogou muito bem, criamos oportunidades. Goleiro deles de parabéns. Mas a gente fica feliz pelo triunfo’, afirmou o meia
O duelo da volta entre Bahia e Vila Nova-GO será no dia 9 de junho, no estádio Pituaçu, em Salvador.

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