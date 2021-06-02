Rodriguinho vibra com resultado do Bahia diante do Vila Nova-GO

Crédito: Divulgação/Bahia

O Bahia começou muito bem a sua caminhada na Terceira Fase da Copa do Brasil. No estádio OBA, o Tricolor bateu o Vila Nova por 1 a 0 e agora joga por um empate para avançar no torneio nacional.

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O destaque do jogo foi o meia Rodriguinho, que voltou a brilhar em momento decisivo e marcou o único gol do confronto.

‘Triunfo importante. Viemos buscar a vantagem de, no próximo jogo, poder empatar. Poderia até ser maior, equipe jogou muito bem, criamos oportunidades. Goleiro deles de parabéns. Mas a gente fica feliz pelo triunfo’, afirmou o meia