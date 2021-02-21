Rodriguinho vibra com primeiro hat-trick da carreira

Crédito: Divulgação Twitter Bahia

O grande nome da goleada do Bahia em cima do Fortaleza é o meia Rodriguinho. Ele marcou três gols e ainda sofreu o pênalti que sacramentou o triunfo por 4 a 0, na Arena Castelão.

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Na saída de campo, o camisa 10 comentou sobre o seu feito e explicou o motivo de não ter batido o pênalti que daria a ele a chance de anotar quatro gols na partida.

‘Primeira vez na carreira que fiz três gols em uma partida. Muito feliz por contribuir com esse triunfo tão importante, já que passamos o Fortaleza e seriam três pontos importantes para ir para o último jogo em condição melhora, escapar dessa zona incomoda e permanecer na Série A. Triunfo importante para respirar e focar no nosso trabalho’, declarou, antes de completar:

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‘Até pensei em bater o pênalti, os companheiros atrás do gol pediram para eu bater. Falei para Rossi bater, marcar o dele também. Importante que a gente conseguiu vencer nossa partida’.