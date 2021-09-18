Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Weber é contratado para ser gerente de Captação e Prospecção de Atletas do Coritiba
futebol

Rodrigo Weber é contratado para ser gerente de Captação e Prospecção de Atletas do Coritiba

Clube Coxa Branca anunciou a chegada de profissional que teve como último clube o Internacional...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 16:07
Crédito: Rodrigo Weber contratado pelo Coxa (Divulgação/Coritiba
Em grande fase dentro das quatro linhas onde sustenta com folga a liderança da Série B do Brasileirão, o Coritiba não deixa de olhar para o futuro e anunciou a contratação de Rodrigo Weber para o cargo de gerente de Captação de Prospecção de Atletas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm palavras ditas para o site oficial do Coxa, Rodrigo disse que a postura e o trabalho desenvolvido pela atual gestão foi um ponto bastante atrativo para, quando recebeu o contato, optar por deixar o Internacional após 12 anos no clube gaúcho.
- Chego extremamente motivado. Desde o primeiro contato percebi que o Coritiba está sendo gerido por pessoas sérias e ambiciosas, que buscam colocar o clube de volta ao patamar dos grandes clubes do futebol brasileiro. Estou entusiasmado pelo projeto que me foi apresentado, e quero chegar para acrescentar, continuar dando sequência ao bom trabalho que está sendo feito, trazer ideias novas, mostrar que o Coritiba está indo para o topo dos clubes do futebol brasileiro.
A chegada do jornalista por formação que migrou para a área de scouting após passar um ano estudando a área na Espanha preenche cargo que estava vago no Coritiba desde o último mês de junho com a saída de Thiago Gasperino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados