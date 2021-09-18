Rodrigo Weber é contratado para ser gerente de Captação e Prospecção de Atletas do Coritiba

Crédito: Rodrigo Weber contratado pelo Coxa (Divulgação/Coritiba

Em grande fase dentro das quatro linhas onde sustenta com folga a liderança da Série B do Brasileirão, o Coritiba não deixa de olhar para o futuro e anunciou a contratação de Rodrigo Weber para o cargo de gerente de Captação de Prospecção de Atletas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm palavras ditas para o site oficial do Coxa, Rodrigo disse que a postura e o trabalho desenvolvido pela atual gestão foi um ponto bastante atrativo para, quando recebeu o contato, optar por deixar o Internacional após 12 anos no clube gaúcho.

- Chego extremamente motivado. Desde o primeiro contato percebi que o Coritiba está sendo gerido por pessoas sérias e ambiciosas, que buscam colocar o clube de volta ao patamar dos grandes clubes do futebol brasileiro. Estou entusiasmado pelo projeto que me foi apresentado, e quero chegar para acrescentar, continuar dando sequência ao bom trabalho que está sendo feito, trazer ideias novas, mostrar que o Coritiba está indo para o topo dos clubes do futebol brasileiro.