Rodrigo Santana acredita que Coritiba merecia sorte melhor

Rodrigo Santana fez o seu primeiro jogo no comando do Coritiba. No Beira-Rio, o Coxa encarou o líder do Brasileirão e arrancou um empate importante na luta contra o rebaixamento.Apesar de conseguir um resultado bom fora de casa, o técnico vê que o time perdeu a chance de sair vitorioso, já que atuou uma parte do jogo com um a mais, depois que o lateral-direito Heitor foi expulso.