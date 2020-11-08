Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rodrigo Santana acredita que Coritiba merecia sorte melhor

Coxa jogou com um a mais em parte do jogo, mas ficou no empate por 2 a 2 com o Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 20:57

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 20:57

Crédito: Divulgação/Coritiba
Rodrigo Santana fez o seu primeiro jogo no comando do Coritiba. No Beira-Rio, o Coxa encarou o líder do Brasileirão e arrancou um empate importante na luta contra o rebaixamento.Apesar de conseguir um resultado bom fora de casa, o técnico vê que o time perdeu a chance de sair vitorioso, já que atuou uma parte do jogo com um a mais, depois que o lateral-direito Heitor foi expulso.
‘Eles viraram o jogo, fizemos as alterações e conseguimos sair com um ponto válido, mas sou um otimista e saio um pouco chateado, porque poderíamos ter saído com os três pontos’, declarou na coletiva.
Com o empate fora de casa, o Coritiba chegou aos 20 pontos conquistados e alcançou a 15ª colocação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados