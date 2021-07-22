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Rodrigo Pastana mostra confiança na reação do Cruzeiro: 'não trabalhamos com a hipótese de não subir'

O diretor de futebol da Raposa defendeu Mozart Santos, afirmando que o treinador teve apenas uma semana livre de trabalho com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:54

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:54

O diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, saiu em defesa do técnico Mozart Santos, afirmando que o treinador não teve tempo de trabalhar como deveria com o elenco da Raposa , já que em 40 dias comandando o time azul, teve apenas uma semana livre de trabalho. E, apesar dos maus resultados e da Raposa estar na zona do rebaixamento, o dirigente mostrou confiança no trabalho de Mozart e na reação da equipe. Rodrigo diz que o clube não trabalha com a hipótese de não conseguir o acesso à Série A. Confira nos vídeos da matéria. Pastana mostrou confiança na reação do Cruzeiro na Série B-(Divulgação/Cruzeiro)

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