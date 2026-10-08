'Caneta Azul foi eleito?': o que os brasileiros pesquisaram no Google após a eleição

"Caneta Azul foi eleito?", "quem ganhou a eleição?" e "quem Caiado vai apoiar no segundo turno?" foram algumas das perguntas que os brasileiros mais fizeram na busca do Google após o primeiro turno das eleições.





Levantamento do Google Trends, obtido com exclusividade pelo Estadão, mostra que, além de consultar o resultado das urnas, eleitores foram atrás de informações sobre a segunda etapa da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), como a data da votação, os debates entre os dois candidatos e os eventuais apoios que os derrotados darão no segundo turno.