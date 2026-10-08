Marta terá vida e despedida da seleção retratadas em documentário da Netflix

Aos 40 anos, a jogadora Marta se aproxima de disputar uma Copa do Mundo no país onde nasceu e construiu sua história no futebol. A preparação da jogadora para o Mundial Feminino de 2027 será acompanhada de perto por um novo documentário da Netflix, que já está em produção.

O filme terá como eixo a caminhada da atleta até a competição, que será realizada no Brasil, e também revisitará os 25 anos de carreira da camisa 10. A produção pretende registrar um período que pode marcar a despedida de Marta da seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Além de acompanhar a rotina da jogadora, o documentário terá depoimentos inéditos sobre sua trajetória. A proposta é mostrar não apenas a atleta consagrada internacionalmente, mas também o momento pessoal e profissional vivido por ela às vésperas de uma possível última participação em um Mundial.

Marta estreou pela seleção Brasileira no início dos anos 2000 e, desde então, se tornou um dos principais nomes da história do futebol feminino. A carreira inclui seis prêmios de Melhor Jogadora do Mundo da Fifa, além de participações em diferentes edições da Copa do Mundo.

A jogadora também ocupa um lugar de destaque entre os maiores goleadores da história das seleções brasileiras. Marta é a maior artilheira da seleção, considerando as equipes feminina e masculina.

Em 2025, outro reconhecimento ampliou a lista de feitos da carreira. Marta foi escolhida pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como a melhor jogadora de futebol feminino da história.

A produção também deverá registrar a relação da atleta com a possibilidade de encerrar sua trajetória em Mundiais justamente diante da torcida brasileira.

O filme está sendo produzido pela Conspiração Filmes e terá direção de Eliza Capai. O roteiro é assinado por João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque. Helen Braga será responsável pela direção de fotografia. A produção executiva fica a cargo de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington.