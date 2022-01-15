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Rodrigo Moreira, diretor de inovação e marketing, deixa o Cruzeiro

O profissional é mais uma peça da antiga gestão da Raposa que sai do clube desde que Ronaldo Fenômeno assumiu a instituição...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 17:36

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 17:36

O Cruzeiro ficou se mais um profissional ligado à antiga gestão. O diretor de Marketing e Inovação, Rodrigo Moreira, não faz mais parte da administração celeste. O próprio Moreira fez a comunicação de sua saída, neste sábado, 15 de janeiro, por meio de uma rede social. Rodrigo, cofundador da Smartalk, continuará ajudando a Raposa de forma voluntária a associação civil, que foi desvinculada da SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Moreira era diretor de Marketing e Inovação desde maio de 2021 e iniciou no clube mineiro na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. O empresário disse que a sua ajuda na Raposa não é mais necessária. -Durante o tempo em que o Cruzeiro precisou de mim, me coloquei à disposição e dediquei todo o meu esforço. Depois de muito refletir, tomei já há algum tempo, a decisão de sair. Com a venda, sinto que enfim nosso clube amado está preparado para seguir com as próprias pernas- disse Rodrigo, que relatou estar à vontade para voltar à antiga vida.
Crédito: RodrigoMoreiraajudouaimplantaraçõesnoCruzeiroquetrabalhemnocombateaoracismo,LGBTQIfobia,algopoucovistonomundodofutebo-(Divulgação/Cruzeiro

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