Rodrigo Lindoso elogia grupo do Inter e projeta reencontro com Botafogo

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional não vem chamando atenção apenas pela liderança na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos, o time tem o ataque mais positivo (8 gols) e também aparece como a equipe que mais desarma os adversários. Um dos destaques neste quesito é o meio-campo Rodrigo Lindoso, que aparece com 13 interceptações na competição.

Titular de Eduardo Coudet, o meio-campo vem se destacando no acerto de passes e também já deu uma assistência para Paolo Guerreiro marcar um dos seus três gols na competição. Apesar do bom início individual, Lindoso evidenciou o trabalho feito por todo conjunto do Internacional.

- Acho que a nossa maior força é no grupo que foi formado. Todos os jogadores que estão aqui, mesmo os que não estão atuando como titulares, dão conta quando solicitados. É isso que faz uma equipe forte e com condição de chegar longe e vencer competições - disse.

O próximo adversário da equipe colorada é um velho conhecido do camisa 19. Com a camisa do Botafogo, Lindoso foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2015, e do Campeonato Estadual de 2018. Além do título deste ano, ficou entre os melhores jogadores da competição. Apesar do carinho para com o adversário, Rodrigo foi taxativo.