Rodrigo Lindoso comenta revés no Maracanã: 'É doloroso'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O domingo terminou amargo para o Internacional. Com 100% de aproveitamento no Brasileirão, o Colorado foi ao Maracanã encarar o Fluminense e após abrir o placar com Paolo Guerrero, a equipe levou a virada e conheceu a primeira derrota na competição.Incrédulo com o revés, o volante Rodrigo Lindoso admitiu uma cobrança dentro do elenco e espera que a recuperação venha na próxima rodada.

‘Deixamos escapar um jogo que poderia ter saído com vitória, no mínimo um empate. É doloroso, a gente já se cobrou bastante no vestiário. Mas são coisas do futebol. Temos que tirar de lição tudo que aconteceu aqui para na quarta-feira reverter’, afirmou.