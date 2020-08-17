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Rodrigo Lindoso comenta revés no Maracanã: 'É doloroso'

Volante foi titular da equipe e viu o Colorado perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 21:59

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 21:59

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O domingo terminou amargo para o Internacional. Com 100% de aproveitamento no Brasileirão, o Colorado foi ao Maracanã encarar o Fluminense e após abrir o placar com Paolo Guerrero, a equipe levou a virada e conheceu a primeira derrota na competição.Incrédulo com o revés, o volante Rodrigo Lindoso admitiu uma cobrança dentro do elenco e espera que a recuperação venha na próxima rodada.
‘Deixamos escapar um jogo que poderia ter saído com vitória, no mínimo um empate. É doloroso, a gente já se cobrou bastante no vestiário. Mas são coisas do futebol. Temos que tirar de lição tudo que aconteceu aqui para na quarta-feira reverter’, afirmou.
Com seis pontos em dois jogos, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Atlético-GO.

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