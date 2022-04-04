  Rodrigo Fernández aparece no BID e fica à disposição do Santos contra o Banfield
Rodrigo Fernández aparece no BID e fica à disposição do Santos contra o Banfield

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:03

O volante uruguaio Rodrigo Fernández apareceu no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) na tarde desta segunda-feira. O uruguaio fica à disposição do técnico Fabián Bustos para a estreia do Santos na Copa Sul-Americana contra o Banfield nesta terça-feira, às 19h15min, na Argentina.Ele viajou com a delegação para o confronto e aguardava a regularização para pode estrear pelo Peixe. O jogador foi anunciado como reforço pelo clube na terça-feira passada e já estava treinando com o time de Bustos. Fernández deve começar a partida como titular.
Rodrigo Fernández pertence ao Guaraní, do Paraguai, e chega por empréstimo ao Peixe até o final da temporada, com opção de compra após o encerramento do vínculo.O meia-atacante Jhojan Julio viajou com a delegação e espera a sua regularização para ficar à disposição de Bustos. William Maranhã e Maicon já estão registrados na CBF e confirmados na partida desta terça.
