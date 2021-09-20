Rodrigo destaca vitória do Vasco no Brasileirão Sub-20: 'Importante para retomarmos a confiança'

A equipe sub-20 do Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da categoria e entrou no G8 restando três rodadas para o fim da primeira fase. No Estádio Nivaldo Pereira, o time goleou o Ceará por 4 a 0, e o volante Rodrigo destacou a importância do resultado e homenageou o primo que faleceu há nove meses.- A vitória é importante para retomarmos a confiança. Vínhamos de três jogos sem vitória e com um placar elástico diante do Ceará a gente ganha essa confiança, junta ainda mais o grupo e tem tranquilidade para trabalharmos até o jogo contra o Fortaleza. É sempre importante estar marcando. É um selo de que o trabalho está muito bom, mas a emoção após o gol foi mais por conta de um primo que perdi. Ele nasceu comigo, foi criado lá em casa e completou nove meses do seu falecimento. Então me veio ele na memória, fiquei muito feliz e não consigo descrever a emoção de ter feito esse gol – disse o camisa 5 em entrevista ao site oficial do clube carioca