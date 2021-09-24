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futebol

Rodrigo Chipp deixa o comando do Sub-20 do Santos

Técnico entrou em acordo com o clube e deixou o cargo após sequência de resultados ruins...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 17:29
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
Rodrigo Chipp não é mais técnico do Santos sub-20. Após derrota para o São Caetano nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista da categoria, o treinador decidiu entregar o cargo, atitude aceita pela diretoria, que estava insatisfeita com os resultados da equipe sub-20.As categorias de base passam por forte reformulação no Santos. Em julho, Aarão Alves deixou o comando do Sub-20 após maus resultados. Para seu lugar, a diretoria santista colocou Chipp, mas a equipe apresentou pouca melhora e acumulou tropeços.
No Paulistão, a equipe soma apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 7 sofridos. O Peixe no momento está fora dos classificados para próxima fase. Já no Brasileirão a situação é mais complicada. O time ocupa a última colocação com apenas 10 pontos em 16 jogos.A equipe Sub-20 do Santos volta a campo às 10 horas da manhã do domingo (26) pelo Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Flamengo. O Peixe ainda não decidiu quem seguirá no comando da equipe até o final da temporada.

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