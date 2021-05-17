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futebol

Rodrigo Caio será poupado pelo Flamengo e não enfrenta a LDU

Zagueiro, recém-recuperado de uma fibrose na coxa direita, cumprirá programação do departamento médico e deve voltar ao time contra o Fluminense, no próximo sábado...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 18:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após retornar ao time titular do Flamengo contra o Fluminense, no jogo de ida da decisão do Carioca, o zagueiro Rodrigo Caio não enfrentará a LDU, nesta quarta-feira, pela Libertadores. Recém-recuperado de uma fibrose na coxa direita, o defensor será preservado, seguindo a programação da comissão técnica junto ao departamento médico.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia". A situação de Rodrigo Caio é acompanhada de perto pelo DM, uma vez que o atleta tem sofrido com uma série de lesões e problemas desde 2020. O Fla-Flu do último sábado foi apenas o quarto jogo do zagueiro nesta temporada.A situação tranquila do Flamengo no Grupo G da Libertadores - confira a classificação da chave e a tabela aqui - facilitaram a decisão da comissão técnica. O Rubro-Negro recebe a LDU (EQU) precisando de apenas um empate para garantir a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. A partida contra os equatorianos será no Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h.

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